MLB》各隊明年新人王候選 大聯盟官網點名張育成

張育成。（取自Indians Prospective推特）



〔體育中心／綜合報導〕天使「二刀流」大谷翔平和勇士大物阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）分別獲得美聯和國聯新人王殊榮，大聯盟官網今撰文列出30支球團中下季有望成為新人王熱門人選的球員，效力印地安人的台灣野手張育成也名列其中。

大聯盟官網今天撰文列出明年新人王候選，各隊挑選出一位，名列印地安人新秀榜第6的張育成獲選其中，內文指出23歲的他去年球季結束後，被印地安人放進40人名單，張育成在3A都主守游擊，要在內野競爭先發有一定的難度，但有多練三壘，可望爭取球隊先發三壘手的位置，內文更指出他除了打擊和力量都很不錯外，守備也具有多功能性，讓他多了升上大聯盟的本錢。

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張育成本季在3A待滿整季，繳出13轟、62打點和打擊率2成56的成績，季後受邀參加亞利桑那秋季聯盟，表現令人印象深刻，打擊數據都在排行榜名列前10名，出賽23場貢獻4轟（第5名）、29安（第4名）、17打點（第6名），打擊率高達3成37（第10名），長打率5成23（第7名），攻擊指數0.919（第7名）。

美聯新人王大熱門非藍鳥超級新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）莫屬，他被評為百大新秀之首，本季以19歲之姿從新人聯盟一路升至3A，合計出賽95場，共敲出20轟、78打點和打擊率3成81的成績。