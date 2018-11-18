NBA》巴特勒不只讚七六人 發言還暗諷前東家灰狼？

J.巴特勒與對友相處融洽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕J.巴特勒（Jimmy Butler）昨首次在七六人主場出賽，在賽前球員介紹時，J.巴特勒受到滿場球迷的歡呼，表示歡迎這為巨星加入七六人團隊，昨天他也不負眾望，全場15投12中，以高命中率拿下全隊全隊最高的28分，帶領七六人以113：107拿下勝利。

賽後J.巴特勒接受訪問時表示，他非常喜歡這群隊友，「贏球的感覺非常棒，跟這群隊友一起打球更棒，每個人都想贏球，但有時總會犯下一些錯誤，當你跟他說明的時候，他會改進並把事情做好。」儘管J.巴特勒早就表示他與前隊友沒有任何問題及糾紛，但他的回答卻被外媒解讀是有暗諷前東家灰狼的意味。

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七六人教練B.布朗（Brett Brown）也表示，非常開心J.巴特勒的加入，「J.巴特勒是我們七六人的新禮物，今晚他是全場的焦點，他也表現得非常精彩，這證明了我們對他的期待是對的。」B.布朗說道，隊友們也都紛紛讚揚J.巴特勒的好表現，「J.巴特勒的加入，使我們在防守端有巨大的潛力，所以我們必須從防守開始」中鋒恩比德（Joel Embiid）說道，後衛B.西蒙斯（Ben Simmons）說：「我認為他只是採取了正確的態度和心態，他只是想確保他正確地做好一切，他在這方面做得非常出色。」

昨天的比賽中，J.巴特勒的加入，確實對七六人的防守增添不少強度，全場只讓爵士投進4顆3分球，更讓爵士球星米契爾（Donovan Mitchell）的3分球11投只中1。