HBL》「小巨人」朱峻賢飆分秀 青年殊死戰勝宜中晉複賽

青年晉12強。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕HBL高中籃球聯賽男子組預賽最終日，上演兩場殊死戰，各自吞下2敗的青年高中和宜蘭高中今爭奪A組最後一張晉級12強賽的門票，最終青年以77：71擊敗宜中，順利闖進複賽。

青年此役全隊投進11顆三分球，而宜中外線熄火，三分球10投僅1中，其中170公分的後衛朱峻賢繳出全隊最高21分、5籃板、4助攻，他表示今天是最後一場，如果輸了就沒有了，自己想挺身而出幫助球隊。

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上個學年度大多從替補出發，今年扛起隊上主控的位置，朱峻賢說：「教練給了我很多機會，讓我能證明自己，最大的改變是信心提升。」今年2月青年改由許智超及鄧安誠執教，朱峻賢透露，團隊氣氛改變很多，不會那麼嚴肅。

鄧安誠表示，大多以自身經驗和球員分享，「剛好我個性比較不容易生氣，球員們也都很乖，能打出成績都是他們自己努力來的。」他認為，球員們能力不差，只是需要更多自信心。

青年近乎一路壓制對手，並在第3節繳出25：15攻勢，奠定勝基，即便決勝節倒數階段宜中迎頭趕上，最終青年仍以6分差穩穩將勝利收進口袋。

青年除了朱峻賢表現突出外，陳鈺衡攻下18分、7次之，涂亦含12分、11籃板；宜中林子軒繳出全場最高25分，蘇震宇15分、9籃板。

青年前兩戰先後敗給松山、高苑，面對今日殊死戰，許智超透露，昨天唸了球員一頓，希望他們把今天當成最後一場來打，他也強調，球員仍有很多地方得修正，「今年以4強為目標，重返8強是一定要做到。」

前一場比賽，能仁家商以104：59大勝南湖高中，能仁在預賽取得3勝、分組第1，南湖則是1勝2負排名第3，雙雙取得12強門票。

青年晉12強。（記者林正堃攝）

青年許瑞泰上籃得分。（記者林正堃攝）

宜蘭林子軒籃下強攻得分。（記者林正堃攝）

宜蘭蘇振宇上籃得分。（記者林正堃攝）

青年陳珀瑞籃下進攻被犯規。（記者林正堃攝）

宜蘭劉長昇與青年涂亦含爭球。（記者林正堃攝）

青年朱峻賢假動作騙過防守球員後傳球。（記者林正堃攝）

青年涂亦含上籃得分。（記者林正堃攝）