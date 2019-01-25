NBA》卡森斯砍復出後新高 柯瑞飆38分率勇士奪9連勝

勇士今天擊敗巫師收下9連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天作客挑戰巫師，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）全場狂飆38分，而卡森斯（DeMarcus Cousins）攻下復出後新高的17分，勇士終場以126：118擊敗巫師，收下9連勝，也是本季最長的客場8連勝。

柯瑞和杜蘭特（Kevin Durant）首節聯手上演飆分秀，勇士上半場以65：59取得領先，柯瑞第三節再度發威，單節狂灌15分，率隊打出13：2的攻勢，第三節一度取得14分領先，但巫師末節展現十足韌性，C.藍道（Chasson Randle）挺身帶隊反撲，開局獨拿7分，助隊打出14：4的小高潮，將差距縮小至2分，但隨後李文斯頓（Shaun Livingston）連拿5分止血，柯瑞上場後再度接管戰局，連得4分再把領先優勢擴大到雙位數差距，巫師雖然末節力挽狂瀾，但仍難挽頹勢，終場以118：126不敵勇士。

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卡森斯砍下復出後新高的17分。（美聯社）

勇士今天團隊投籃命中率高達5成68，遠優於對手的4成68，柯瑞此役僅投進2顆三分球，但全場24投14中，攻下38分、4籃板和3助攻，杜蘭特貢獻21分、5助攻和3火鍋，卡森斯攻下本季新高的17分，另有6籃板和3助攻，D.格林（Draymond Green）則有7分、15籃板和7助攻的全能表現，上一場三分球連10投全中、轟進44分的K.湯普森（Klay Thompson），此役手感低迷僅得9分。

柯瑞轟進38分。（今日美國）

巫師共有3人得分突破20分，亞里札（Trevor Ariza）攻下全隊最高的27分，畢爾（Bradley Beal）繳出22分、10籃板的雙十數據，史托倫斯基（Tomas Satoransky）也有20分、10助攻的表現。

柯瑞轟進38分。（今日美國）

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