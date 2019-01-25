NBA》魏斯布魯克大三元領軍 雷霆擊敗鵜鶘4連勝

魏斯布魯克今天奪下本季第15次大三元。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆球星魏斯布魯克（Russell Westbrook）今天攻下23分、17籃板和16助攻，收下本季第15次大三元，生涯共累積119次，率隊以122：116擊敗傷兵滿營的鵜鶘，收下4連勝。

鵜鶘近期飽受傷兵所擾，陣中一哥A.戴維斯（Anthony Davis）、米洛提奇（Nikola Mirotic）和摩爾（E'Twaun Moore）都因傷高掛免戰牌，亞當斯（Steven Adams）上半場攻下18分，雷霆第二節狂轟37分，上半場取得65：53的領先。

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雷霆下半場趁勝追擊，一度領先多達22分，鵜鶘在末節企圖反撲，打出11：2的攻勢將差距縮小至個位數，不過P.喬治（Paul George）和魏斯布魯克聯手穩住戰局，率隊122：116擊敗鵜鶘。

魏斯布魯克今天攻下23分、17籃板和16助攻，生涯大三元總數119次高居史上第三，僅次於「大O」羅伯森181次和魔術強森的138次。

雷霆先發五虎得分全上雙，除了魏斯布魯克外，喬治貢獻23分，另有11籃板和7助攻，亞當斯繳出20分、13籃板的雙十數據，J.葛蘭特（Jerian Grant）和佛格森（Terrance Ferguson）分別都攻下14分；鵜鶘以J.哈勒戴（Jrue Holiday）的22分最佳，另外傳出13次助攻和9籃板，差點演出大三元。

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