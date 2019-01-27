中職》恰恰鑽石卡天價結標！「大王」球衣簽名卡張張破萬

恰恰鑽石卡以65000元結標。（圖片擷取自Yahoo拍賣）

〔體育中心／綜合報導〕2017年中華職棒球員卡日前發售，今年的卡款出現相當特別的「寶石卡」設計，今天「恰恰」彭政閔全世界唯一的一張「彭政閔-永恆之星寶石卡」當中的鑽石款，以超過6萬5000元的天價結標。

恰恰鑽石卡以65000元結標。（圖片擷取自Yahoo拍賣，已隱藏得標者帳號）

2017年度的中華職棒球員卡因為延後發行，遭道網友笑說：「2019年出2017年的球員卡。」不過因為此次卡片設計精良，再加上有著「大王」王柏融生涯第一張官方簽名卡、台灣犬隊簽名卡，王建民手套簽名卡，以及啦啦隊的球衣簽名卡等特殊系列簽名卡，讓今年的中職球員卡的買氣依舊。

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王柏融台灣隊簽名卡以15000元結標。（圖片擷取自Yahoo拍賣，已隱藏得標者帳號）

這次中職還特別推出附上鑑定書的寶石卡，僅僅只為4位球員出卡，分別是彭政閔、林英傑、陽建福、張建銘，其中鑽石卡更是每位球員各僅出1張。根據Yahoo拍賣的資料顯示，恰恰的這張鑽石卡，以高達6萬5000元的天價結標，林英傑的鑽石卡則是以台幣2萬2000元結標。

另外這4人還會有其他兩款寶石卡，分別是限量50張的藍寶石卡，以及限量10張的紅寶石卡，同樣也都會附上鑑定書。這系列的卡會以交換卡的形式被消費者抽中，要待之後才能與中華職棒交換為實體卡。

林英傑鑽石卡以22000元結標。（圖片擷取自Yahoo拍賣，已隱藏得標者帳號）

「大王」王柏融這次出的卡價同樣居高不下，幾乎每一張球衣簽名卡，都能來到破萬元的高價，連球衣卡也能賣到上千元。「台灣之光」王建民限量15張的「魔法傳遞實戰手套限量簽名卡」，雖然上面沒有任何球隊的隊徽，但目前已經有兩張卡以3萬以及2萬9000台幣的價錢結標。

王柏融台灣隊衣標簽名卡以37000元結標。（圖片擷取自Yahoo拍賣，已隱藏得標者帳號）

林英傑鑽石卡以22000元結標。（圖片擷取自Yahoo拍賣，已隱藏得標者帳號）

王柏融台灣隊大塊標籤簽名卡以30005元結標。（圖片擷取自Yahoo拍賣，已隱藏得標者帳號）

王建民手套簽以30000元結標。（圖片擷取自Yahoo拍賣，已隱藏得標者帳號）

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