MLB》王維中重返美職加盟運動家 參加大聯盟春訓

王維中重返美職，加入運動家。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕26歲台灣左投王維中確定重返美職，根據《The Athletic》記者Melissa Lockard透露，王維中加盟運動家，並獲邀參加大聯盟春訓。

王維中在2011年底與海盜隊簽約，展開旅美生涯，2013年底在規則5選秀獲釀酒人挑中，隔年從新人聯盟直升大聯盟。

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王維中在美職以後援為主，上次在大聯盟出賽是在2017年，該年出賽8場，共投1.1局被敲5安包含1轟，防禦率高達13.50。加上2014年賽季，王維中在大聯盟共出賽22場，平均防禦率11.09。

去年王維中轉戰韓職NC恐龍，投球身分也改擔任先發，共出賽25場，繳出7勝10敗防禦率4.26的成績，吃下141.2局，被敲169支安打（包含16轟），送出108次三振，每局被上壘率為1.48。

Melissa Lockard在推特上指出，王維中加入運動家，並提到他在大聯盟共出賽22場，都是後援，去年轉戰韓職。運動家也是王維中在美職的第三支球隊。

今年台灣選手參加大聯盟春訓的球員，除了馬林魚左投陳偉殷、紅襪林子偉外，還有印地安人胡智為、江少慶、朱立人和張育成，以及小熊曾仁和、遊騎兵黃暐傑等8人，如今加上王維中後，共有9名台將參加大聯盟春訓再創新高。

王維中。（資料照，今日美國）

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