棒球》王柏融：國家需要我的時候，願意為國家效力

王柏融展開旅日生涯，參與火腿隊在美國移地訓練。（中央社）

〔體育中心／綜合報導〕是否征戰今年11月12強賽以及明年東京奧運，目前隨日本火腿在美國亞歷桑納移地訓練的「大王」王柏融，今日接受《中央社》訪問表示：「國家需要我的時候，我願意為國家效力，但是要尊重球團的決定。」

過去台灣在2014年主辦U21世界盃，王柏融穿上國家隊戰袍，對南韓之戰敲出逆轉安打，不但成為台灣隊奪金功臣，敲出安打落下英雄淚那幕更是感動不少球迷。

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王柏融接連在U21世界盃、2015年光州世大運奪金，2015年下半季加入Lamigo桃猿隊時還獲得「金牌大王」稱號。

2015年底，世界12強賽在台中洲際球場舉行，王柏融首次參與最高層級國際賽，雖是遞補入選，但他打滿5場、扮演「恐怖第9棒」，對加拿大一戰敲出追平轟，5戰共敲出8支安打、打擊率高達.444全隊第一。

因球團抵制，王柏融錯過2017年經典賽，但旅外第一季的今年，他希望年底世界12強能有機會參加，幫助台灣爭取2020年東京奧運參賽資格。

至於未來是否挑戰大聯盟，王柏融回應：「沒有想那麼遠，我剛進職棒的時候，也沒有想到可以出國打球。」

對於日本火腿陣中年輕好手眾多，是否感到競爭激烈，他表示：「我從進職棒以來，都是保持一樣心態，就是一種想要更進步的企圖心。」

另外被問到今年在日職的目標，王柏融回答，每年目標只有一個，就是希望可以保持身體健康。

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