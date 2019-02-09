NBA》A.戴維斯復出打三節飆32分 鵜鶘扳倒灰狼

A.戴維斯爆扣。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕A.戴維斯（Anthony Davis）先前想求去最終交易卻無疾而終，儘管在鵜鶘地位頗為尷尬，今上陣打三節就拿32分、9籃板，幫助鵜鶘以122：117擊敗灰狼，奪2連勝。

先前有傳聞指出，鵜鶘沒將A.戴維斯送走，會把他冰到季後發動交易，不過，聯盟率先提出警告，鵜鶘今將讓傷癒復出的A.戴維斯擺上先發，但上場時間限定「三節」。

請繼續往下閱讀...

A.戴維斯此役表現相當神勇，精彩爆扣、投射都相當得心應手，全場15投11中相當高效率，防守也有所貢獻，一共搧了3次火鍋。

A.戴維斯防守湯斯。（美聯社）

另一個曾陷入交易傳聞的「二當家」J.哈勒戴（Jrue Holiday），今也有27分、9助攻進帳；灰狼則以湯斯 （Karl-Anthony Towns）的32分最高，A.威金斯（ Andrew Wiggins）23分、10籃板、7助攻，灰狼吞4連敗。

A.威金斯拿23分、10籃板、7助攻。（美聯社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/