NBA》「愛神」睽違50場傷癒復出 巫師新同學領軍痛宰騎士

騎士明星前鋒洛夫歸隊。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕騎士明星前鋒洛夫（Kevin Love）因左腳動刀缺賽50場，今終於復出，小試身手打了6分鐘拿4分，騎士106：119不敵巫師。

「愛神」洛夫因左腳腳指受傷接受手術，上一次出賽已經是去年美國時間10月24日的事了，今出賽時間被限制在6分鐘，首節打完就沒再登場。

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騎士開賽顯然還未進入狀況，首節就讓巫師拿下41分，雙方分差擴大至雙位數，雖然騎士次節回神追分，想上演逆轉秀戲碼仍有相當高的難度，終場以13分之差告負，這是他們近24戰的第21敗。

騎士後衛塞克斯頓（Collin Sexton）拿27分最高，克拉克森（Jordan Clarkson）替補攻24分居次。

巫師季中交易大限前動作頻頻，陣容有不小變動，從公牛轉來的波提斯（Bobby Portis）替補拿30分寫全場之最，畢爾（Bradley Beal）的25分次高，巫師終止3連敗。

波提斯拿30分寫全場之最。（今日美國）

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