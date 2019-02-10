棒球》昨遭羅德血洗 G2桃猿大變陣全力求勝

桃猿變陣搶勝。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／石垣島報導〕Lamigo桃猿與日職羅德決戰石垣島，今天中午12點在石垣市中央運動公園球場進行首場交流賽，昨天羅德以22：0大勝，今天桃猿勢必得扳回顏面，推出葉家淇先發，先發陣容也做了大幅更動。

Lamigo桃猿先發陣容

第一棒 陳晨威 二壘手

第二棒 林立 三壘手

第三棒 廖健富 捕手

第四棒 朱育賢 DH

第五棒 梁家榮 一壘手

第六棒 林承飛 游擊手

第七棒 邱丹 中外野手

第八棒 成晉 右外野手

第九棒 黃敬瑋 左外野手

先發投手：葉家淇

羅德先發陣容

棒次 球員 守備位置

第一棒 藤原恭大 中外野手

第二棒 加藤翔平 左外野手

第三棒 中村獎吾 二壘手

第四棒 井上晴哉 一壘手

第五棒 Kennys Vargas 指定打擊

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第六棒 安田尚憲 三壘手

第七棒 平澤大河 游擊手

第八棒 菅野剛士 右外野手

第九棒 吉田裕太 捕手

先發投手：山本大貴

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