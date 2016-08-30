公布「球檢」報告 時間點太巧合

中職昨公布今年第2次比賽用球檢測結果，合乎中職0.580以下規定。（資料照，記者黃志源攝）

陽耀勳「轟」動大聯盟隔天…

〔記者徐正揚／台北報導〕中職昨公布今年第2次比賽用球檢測結果，時機點引發外界聯想，秘書長朱康震強調，聯盟中午收到報告，下午立刻由會長公布。

陽耀勳27日以怪異砍劈轟出全壘打，影片在大聯盟官網爆紅，隔天統一獅總教練郭泰源發表評論：「這是不正常的比賽，球的彈性問題有必要好好討論。」昨中職就公布檢測報告。

秘書長：收到報告 馬上公布

朱康震指出，聯盟4、8月初2度把比賽用球送檢，都在該月29日收到檢測結果，時間符合北市大運動器材科技研究所表示的需要4至6週，聯盟也都在收到結果當天就公布。

朱康震說：「關於比賽用球的問題，交給專業機構去說明，不管結果合不合格，我們都會公布，跟陽耀勳、郭總沒有關係。」

今年是中職使用華櫻990的第17個球季，截至前年，在成績展現上與SK、ZETT、美津濃甚至Sun-up差異不大，又是台灣代工廠商的自創品牌，被認為是CP值很高的比賽用球。