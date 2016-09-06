一次動3種刀還能投 羅錦龍︰10％的奇蹟 感謝主
2016/09/06 06:00
羅錦龍很慶幸能成為重返投手丘的「10%」。（記者黃志源攝）
〔記者倪婉君／台南報導〕右肩一次就動了3種刀，羅錦龍很慶幸能成為重返投手丘的「10%」，他昨進牛棚練投，雖然還不知道何時能重返一軍，但心中已在期待和一軍打者較量的感覺。
羅錦龍在去年5月動刀之前，醫師評估只有10%重返投手丘機會，但他認為不動刀的話，就什麼機會都沒有，毅然決然進手術室。結果這一動，就動了3種刀，他回憶，「除了修補破損的肩盂唇和脊上肌，因二頭肌肌腱也斷了，又再動刀，變成3種，但感謝主，讓我成為那10%。」
4個多小時的手術時間，加上1年多的復健，羅錦龍7月24日踏上二軍投手丘，目前已在二軍出賽7場（先發3場），「我知道我還有很多進步的空間，但也很期待能和一軍打者對決，看看自己到底能到哪裡。」
羅錦龍在二軍最多出賽5局，投球數最多破60顆，昨進牛棚練投20顆球，今天可望在二軍登板中繼。若近期重返一軍，羅錦龍應會從牛棚出發，他則笑說：「若叫我現在就上一軍先發，我也會不好意思。」
在復健期間，羅錦龍也喜獲麟兒，才5個多月就長到70幾公分，有遺傳到198公分長人老爸的基因，更讓他笑稱是「甜蜜的負擔」。
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