傑愛「戀人已滿」 居然矇過枕邊人

身高155公分的「瓷娃娃」福原愛（右）站在180公分高的江宏傑身旁，顯得小鳥依人。（路透）

江宏傑和日本名將福原愛的跨國聯姻，轟動世界桌壇，但感情生活一向神秘的江宏傑，在戀情曝光前刻意保持低調，連「枕邊人」黃聖盛都被蒙在鼓裡。

黃聖盛（右）與江宏傑情同手足。（資料照，記者許明禮攝）

年紀相近的江宏傑和福原愛，從小打國際賽就相識，但之前僅止於見面時打招呼。2014年底福原愛受腰傷所苦，陷入低潮，當時人在歐洲的江宏傑透過「微信」送暖，並鼓起勇氣追求，經過4個月努力，終於打動小愛芳心。

江宏傑和福原愛交往的消息，連和他搭檔雙打10多年、情同手足的黃聖盛都不知情。黃聖盛說，去年4月底在福州舉行世界錦標賽時，他發現小傑和福原愛說話時感覺很曖昧，似乎不只是朋友，在他追問下，小傑才坦承與小愛正在交往。 黃聖盛說，江宏傑對交往對象非常挑，福原愛活潑可愛，又很陽光，是台灣男生喜歡的類型，他也看好「傑愛婚」，因為兩人個性都很好相處，祝福他們長長久久。

（記者許明禮）