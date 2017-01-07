誰是MVP？魏少49分哈登領勝

魏斯布魯克（右）和哈登賽後相互擁抱致意。（美聯社）

雷霆戰火箭 最終0.7秒分勝負

〔記者林岳甫／綜合報導〕本季例行賽兩大熱門MVP人選雷霆魏斯布魯克與火箭哈登，昨各自率隊於休士頓正面交鋒，雙方廝殺至最後階段，火箭老將努內於最後0.7秒兩罰俱中，助隊以118：116勝出，使得魏少49分進帳淪為一場空，火箭則收下6連勝。

火箭老將努內（中）關鍵時刻接到哈登傳球，成功製造犯規，最後0.7秒兩罰俱進帶走勝利。（美聯社）

當球隊有機會執行最後一擊，哈登鐵定是最佳人選，但此役最後關頭，他並沒有強攻，反而選擇將球傳給籃底下的努內，幫助隊友製造對方犯規，站上罰球線輕鬆收下致勝2分，他說：「看到有2個人上來守我，正好努內有空檔出手機會，我相信他已經做好接球準備，就決定將球傳出去。」近來頻頻刷「大三元」數據的哈登，此役繳出26分、12助攻與8籃板，無緣連4場完成三雙。

雷霆魏斯布魯克昨飆出個人單場新高的8顆三分球，全場進帳49分，球隊仍以2分吞敗。（法新社）

飆8顆三分球 魏少單場新高

本季已繳出16張「大三元」成績單的魏斯布魯克，進入2017年的投籃手感並不理想，前兩役合計出手59次僅命中19球，命中率32.2％，三分球命中率則是18.1％。魏少這回遇上角逐例行賽MVP頭銜的頭號勁敵哈登，便展現一夫當關氣勢，狂飆生涯單場新高的8顆三分球，投籃命中率提升至47.1％，狂轟49分並外帶8籃板與5助攻。

作為球隊一哥，魏斯布魯克同樣得接下最後一擊的任務，他本季早已多次錯失當致勝英雄的機會，這回讀秒階段的三分出手依舊無法命中，最終他無奈表示，「沒什麼好解釋的，反正就是我投不進而已。」

火箭哈登（左）無緣連4場大三元，昨照樣帶領球隊擊敗難纏的雷霆，收下6連勝。（法新社）