魏少17次大三元 比肩2神人

雷霆一哥魏斯布魯克轟下32分、17籃板和11助攻，締造本季第17次大三元。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕雷霆一哥魏斯布魯克昨再度展現全能身手，轟下32分、17籃板和11助攻，締造本季第17次、生涯第54次大三元，助隊121：106擊敗金塊，終止3連敗。

2數據媲美喬丹、張伯倫

今夏杜蘭特離隊，魏斯布魯克成為球隊攻守核心，上季他拿下18次大三元，追平湖人傳奇球星魔術強森，締造近40年來最高紀錄，本季魏少僅出賽38場就達成17次，其中有10次得分飆破30大關，成為1989年喬丹之後首位達成此成就的球員，連兩球季大三元超過17次也和傳奇球星張伯倫齊名。

過去魏斯布魯克並不擅長外線投射，9年職業生涯三分球命中率僅30.4%，其中有四季不及3成，但本季命中率是生涯最高的34%，此役更砍進8顆三分球，近兩戰投27中15，金塊教頭馬龍感嘆，「當魏斯布魯克連三分球都發飆，那也只能舉白旗投降。」

賽後被問到手感火燙的原因，魏斯布魯克表示，「並未刻意投三分球，我只是試圖保持平衡和專注，穩穩地把球投進而已。」