多明尼加先發 「全大聯盟」級

奎托本屆被視為多明尼加王牌投手。（資料照，今日美國）

〔記者徐正揚／綜合報導〕相較於許多國家徵召不順，尋求衛冕經典賽冠軍的多明尼加顯得兵強馬壯，光是先發輪值就是全大聯盟等級，被看好是本屆奪冠大熱門。

大聯盟官網報導，包括巨人奎托、紅雀馬丁尼茲與雷耶斯、馬林魚沃奎茲4名投手，確定接受多明尼加徵召，由於這4人都是主力先發，多國先發輪值正式成形，戰力相當豪華。

奎托本屆被視為多明尼加王牌投手，他曾在2009年代表多國參賽，對巴拿馬先發4.2局無失分，2013年礙於紅人不放行，沒能參與多國奪下經典賽首冠，本屆是他相隔8年再次參加。

多明尼加本屆分在C組，將於台灣時間10日對加拿大、12日對美國、13日對哥倫比亞，除了先發輪值外，牛棚與打線也都是大聯盟等級。