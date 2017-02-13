猿小將hold不住 被羅德打爆
2017/02/13 06:00
桃猿林承飛（右）敲出安打，奮力撲向三壘。（特派記者陳志曲攝）
〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕Lamigo桃猿投手群昨送出9次保送，被火力全開的千葉羅德一路壓著打，以1：13慘敗，連續2年在亞洲門戶交流賽與羅德打成1勝1敗平手，總教練洪一中認為，雖然這場各方面都不及格，出來打交流賽就是要發現不足之處。
桃猿林柏佑投1.2局無失分。 （特派記者陳志曲攝）
洪總︰控球一塌糊塗
劉昱言、張明翔各在第1、4局狂丟4、6分，猿隊才打4局就被10分落後套牢，動用5名投手共出現9次保送，僅最後一任的林柏佑投1.2局無失分，洪總說，「投手群的控球一塌糊塗，投不進好球帶，什麼都不用講，沒有控球，就沒有能力危機處理。」
桃猿捕手張閔勛（中）被反彈球打中鼠蹊部，痛苦跪地。（特派記者陳志曲攝）
洪總指出，輸球沒有關係，要從中得到東西，「不是把門關起來，覺得自己好像還可以，我們跟日職一軍還是有落差，要出來見見世面，從中得到東西，知道不足在哪裡，然後思考如何改正。」
不適應投手丘，桃猿先發投手劉昱言首局丟掉4分。（特派記者陳志曲攝）
劉昱言︰不適應投手丘
被點名開季能扛第5號先發的劉昱言，開賽就因安打加2保送形成滿壘，先被井上晴哉掃出三壘安打清光壘包，再被大嶺翔太補上高飛犧牲打，他表示，每個球場特性不一樣，石垣島球場的投手丘較高，等他適應過來已太慢。
劉昱言自認這場控球不好，經常被對手掌握好打的球進攻，若以開季為目標，目前只準備到5、6成，經過這場比賽，至少知道問題出在哪裡，回台灣該如何調整。
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