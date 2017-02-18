新聞幕後／郭泓志兩卡皮箱赴美 行程驚喜亂了

2013年5月郭泓志在費雪中心寫下期許，如今努力成真。（資料照，記者倪婉君攝）

記者倪婉君／特稿

郭泓志這次等到一個連他自己都沒想過的機會，他也準備好要再化不可能為可能，再當一次浴火重生的不死鳥。

1月上旬赴美之前，郭泓志說，他只是單純地想先把狀況調整好，再來思考球隊合約的事。包括去年底已對他提出合約規劃的富邦，郭泓志也是對球團高層這麼說：「等我從美國訓練好，我們再來談。」因為郭泓志不想造成球團負擔，他想等真的準備好了再重新出發。

於是，郭泓志帶著妻子和2個女兒赴美，原本打算訓練到2月底、3月初就回台灣，夫妻倆才各帶一個行李箱赴美，沒想到卻變成要在美國長期奮戰，一切正因突如其來的「機會」。郭泓志在美國費雪中心調整的狀況，不但比他預期的更好，也獲得教士球團的青睞，願意給他再一次挑戰大聯盟的門票。

這紙合約確實得來不易，他在等待體檢報告的心情，比起一般人更煎熬。因為郭泓志豐富的動刀經歷（左手6次、右手1次），每一道傷痕都增添他被「退貨」的可能性。所幸，檢查結果讓眾人歡呼，也讓郭泓志昨天得以向台灣球迷宣布這個驚喜。

暌違多年重新投入美職舞台，郭泓志蹲小聯盟將飽受舟車勞頓之苦，嚐過的人都知道不好受，想重返榮耀的過程絕對不輕鬆，但機會來了，郭泓志勇於接受挑戰。

他的鬥志也立刻感染同在教士體系的宋文華，20歲的小宋說：「和傳奇人物成為隊友真的很屌，我也該好好努力趕上。」當然不只小宋，全台球迷都想看郭泓志這次究竟能在美國拚多高、走多遠。