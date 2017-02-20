慢熱郭俊麟「火」起來 台灣隊4連勝

台灣隊由旅日西武隊投手郭俊麟掛帥先發，昨日投3局飆5K，最快球速146公里。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕經典賽台灣隊在洲際球場的熱身賽昨開戰，旅日西武隊郭俊麟先發3局挨1安、飆5K無失分，繳出他和總教練郭泰源都滿意的好投。丟完預定的2局只用21球，因而追加第3局，無論球速、變化球都比預期好。

回台首場熱身賽 大勝培訓隊

郭俊麟前2局都讓世大運培訓隊3上3下，送出3次三振；第3局開局遭陳毅宏敲安，但也是唯一安打，隨後連續解決3人，打線也以13安助陣，含蔣智賢2局下陽春砲，助隊11：2大勝，連同澳洲熱身賽已4連勝。

郭俊麟去年秋訓右側腹拉傷，傷癒首戰是14日在澳洲投0.2局失2分，昨晚僅是第2場，策略是盡量投好球，讓打者積極出棒，他說：「第1場太久沒比賽，好球搶不到，壞球率太高，這場跟捕手林琨笙討論，他要我盡量先往好球帶攻擊，照他節奏丟。」

盡量減少用球數、拉長局數是郭俊麟的重點，由於經典賽首輪投手1場限制最多投65球，向來慢熱的郭俊麟，嘗試先在牛棚多丟幾球再上場，效果不錯，「的確有助我盡快進入狀況，變化球較快找到球感。」

郭俊麟拉長局數 3局無失分

郭俊麟原定投2局，但前2局各只用9球、12球，和教練討論後決定多投1局，用34球完成3局，最快球速146公里也比預期好，郭總說：「俊麟今天投得很好，看起來慢慢進入狀況了。」

不過郭俊麟也表示，還無法完全掌握投球節奏，仍有細節要修正。他今早先回日本處理工作證，23日再赴神戶與台灣隊會合。

郭俊麟退場後，包括最後一任的倪福德在內，共6名投手各丟1局，僅王政浩、王鏡銘各失1分。

打擊部分，郭總點名都敲2安的蔣智賢、胡金龍、許基宏狀況佳，但仍要再找回自己的感覺，繼續加強。