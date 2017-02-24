勇士返榮耀 健康拚季後

本季網羅杜蘭特（左），再搭配柯瑞（右）等好手，勇士穩坐聯盟龍頭。（美聯社資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士今早11點半在主場迎戰強敵快艇，他們自從去年夏天網羅杜蘭特，搭配柯瑞、K.湯普森與D.格林，極被看好利用凶猛火力攻城掠地，果然在上半季場均轟下118.2分，以47勝9敗穩坐聯盟龍頭寶座。

勇士上季雖締造例行賽新高73勝佳績，卻在總冠軍賽遭騎士上演逆轉秀，無緣二連霸；有了慘痛經驗，這回在下半季已沒追求締造歷史新猷的壓力，首要任務為保住西部頭號種子位置，主帥柯爾也會適當調配各個主力上場時間，將以最健康陣容在季後賽拚出成績，試圖完成終極目標「重返冠軍榮耀」。