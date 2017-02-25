中職8美 跟著出國比賽
2017/02/25 06:00
中職聯隊應援團展示這次比賽的應援商品。（記者陳志曲攝）
「中職日職對抗賽」中職聯隊預定今天進行首次練習，隨行的啦啦隊早就展開集訓，將帶著特別編排的舞蹈前往福岡，呈現道地的台式加油風。
中職聯隊啦啦隊由阿誠、Anu領軍，8位女孩由Lamigirls、Uni-girls、Passion Sisters、CPBL Girls各選派2位團員，陣容也是明星級。
Lamigo啦啦隊長阿誠指出，啦啦隊自21日開始集訓，除了練習特別編排的1首舞蹈外，還複習各隊應援曲、每位入選球員應援曲與口號，希望把道地的台式加油風帶到福岡。
中職聯隊與日本國家隊的啦啦隊將於2月28日、3月1日賽前，共同在福岡巨蛋入口表演舞蹈，雙方在應援上也有交流。 （記者徐正揚）
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