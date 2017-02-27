本田菁英賽第3回合 小潘沒打好

美國選手佛勒繳出65桿，以197桿躍居領先。 （美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕本田菁英賽第3回合，應該是領先群選手的推進日，但台灣好手潘政琮花了73桿，總計207桿下滑到並列32。美國選手佛勒繳出65桿，以197桿躍居領先，保有4桿優勢。

本田菁英賽第3回合潘政琮表現不佳，排名下滑到並列32。 （美聯社）

潘政琮昨木桿和鐵桿準度平平，打完前12洞吞4個柏忌，直到第13洞才推進7呎博蒂，沒想到下一洞馬上又挨柏忌，戰至收尾的長洞才打下第2隻小鳥。

原本並列領先的2名選手也沒打好，R.帕瑪73桿，布萊恩72桿完賽，讓出首席。

英格蘭的哈頓以201桿居次，德國凱末爾、美國布萊恩等5人以203桿並列第3，戰況對佛勒較有利。