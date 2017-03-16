24分不敵大三元 豪小子輸魏少

林書豪（中）昨攻下本季新高24分，連6戰得分上雙，籃網仍不敵由魏少領軍的雷霆。（美聯社）

籃網主場 高喊魏少MVP

〔記者廖聿偉／綜合報導〕傷癒復出的林書豪手感火燙，昨出戰雷霆攻下本季新高24分，連6戰得分上雙，但仍難敵雷霆一哥魏斯布魯克，他轟下25分、12籃板19助攻，達成本季第33場、生涯第70次大三元，終場雷霆122：104擊敗籃網，收下3連勝。

林書豪上半場9次出手命中6球，拿下12分，率隊於次節拉出10：0攻勢扳平戰局，雙方戰成62平手；無奈下半場遭嚴防，籃網再度於第三節崩盤。

魏少本季場均31.8分、10.6籃板和10.3助攻，有望成為史上第二位達成「場均大三元」的怪物，他的魅力也征服紐約球迷，第三節他抓下第10個籃板球時，地主觀眾竟齊聲高喊「MVP」。

雷霆魏斯布魯克（右一）昨對籃網拿下本季第33次大三元。（美聯社）

魏少對地主球迷的熱情有點受寵若驚，他解釋，「很意外球迷為我歡呼，我猜想他們可能是想宣洩落後的情緒吧。」

林書豪盛讚：向魏少學習

林書豪則不吝嗇稱讚對手，他認為魏少很難纏，能切入撕裂防線，又能製造機會給隊友，並強調自己會看重播，向魏少學習。