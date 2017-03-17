兄弟開季先發 伍鐸打頭陣

〔記者郭羿婕／高雄報導〕中職開幕戰25日點燃戰火，將由去年霸主富邦悍將出戰中信兄弟，可望上演羅力、伍鐸的洋投對決。

土投輪值先發 4搶2

兄弟尚未公布首戰先發投手，但總教練史耐德表示，可能由伍鐸打頭陣，對上4度在開幕戰掛帥的羅力（含猿隊時期）；兄弟開季5大先發輪值除了3洋投伍鐸、肯恩、艾迪頓，將由鄭凱文、林煜清、鄭錡鴻、江忠城4搶2。

兄弟去年投手防禦率高達6.12，僅優於桃猿的6.26，成為今年強化重點；投手教練銳威來台指導並觀察兩個月後，對投手群有信心，特別點名對鄭錡鴻、林煜清印象深刻，也很期待年輕右投歐耀宗、改披黃衫的洪宸宇。

銳威表示，鄭錡鴻是春訓進步最多的投手，林煜清則是最努力，「林煜清的變速球是我看過最好的，且永遠專注、充滿鬥志。」

史耐德先前選出3位隊長，除彭政閔、林智勝帶領野手，也要鄭錡鴻領導投手群。他說，這3人都很認真看待職業生涯，工作態度好，