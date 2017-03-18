《LPGA創建者盃》龔怡萍首輪抓6鳥 並列46名

龔怡萍（資料照）

〔記者趙新天／綜合報導〕LPGA昨在亞利桑那州鳳凰城舉行本季美國本土第1戰創建者盃高球賽，台灣女將首日以龔怡萍69桿並列46名最佳。

龔怡萍打下了6個博蒂，但也有3個柏忌。曾雅妮、李旻和程思嘉都以71桿作收，並列88名。徐薇淩花了74桿，錢珮芸75桿。

雅妮1鷹2鳥 暫居88名

曾雅妮從後9洞出發，前4洞抓下1鷹、2鳥，狀況不錯，可惜隨即吞下兩個柏忌。回到前9洞，她在第2洞挨了雙柏忌，一整天起伏，靠著最後一洞的博蒂才繳出紅字成績。

美國名將路易絲火力全開，打了7個博蒂，還在第9洞打進老鷹，原本以低於標準桿9桿單獨領先，可惜最後1洞吞了柏忌，以64桿打完，和南韓田仁智、泰國艾莉雅、美國柏奈特、張綺佳等人並列領先。包括魏聖美在內的另外5名選手以65桿緊追在後。