黑人的臉當靶 范范惡補開球

歌手范瑋琪昨天為富邦悍將開球。（記者陳志曲攝）

歌手范瑋琪昨天為富邦悍將開球，球投出後提早落地，雙胞胎兒子隨後在場上亂跑，幸好工作人員與富邦啦啦隊幫忙，帶他們走對方向找到媽媽，全家人才能合照。

范瑋琪指出，為準備這次開球，整整擔心一個星期，在家裡拿著小孩的玩具球狂丟，幸好上場前有教練惡補，原本找不到方法，後來想到一招，把目標換成老公「黑人」陳建州的臉，「雖然沒有投到中間，至少沒有一半就掉下來，算是有及格吧！」她笑說。

范瑋琪透露，弟弟是紅襪的瘋狂球迷，可以為紅襪輸球痛哭流涕，甚至不吃飯、不刮鬍子，得知曾效力紅襪的林哲瑄擔任她的捕手，簡直不敢置信，一直打電話來關心。

富邦領隊蔡承儒的爸爸、富邦金控董事長蔡明興擔任打者，陪范瑋琪到場的富邦勇士副領隊陳建州表示，看完第1場王力宏開球，范瑋琪一度大喊「怎麼辦？」他特別告訴蔡承儒：「提醒爸爸，記得戴頭盔。」

（記者徐正揚）