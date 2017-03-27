洪宸宇重返投手丘 「3上3下」獻亡父

洪宸宇本季初登板，對獅隊投第9局無失分，演出3上3下，退場時望向天空，就像是把這局好投獻給天上的父親。 （記者郭羿婕攝）

從一度沒球打，到登上開季一軍，洪宸宇重返職棒過程連自己都意外，讓今天滿28歲的他提前收到生日禮；但最遺憾是，一直想看他繼續打球的父親，只能在天上守護他。

中職去年底首辦戰力外測試，僅洪宸宇和增菘瑋重啟職棒生涯，都在新球隊一軍卡位。只是，增菘瑋早在元月初加盟富邦，洪宸宇則苦等至3月14日才確定與中信簽約，成牛棚左投戰力。

洪宸宇2015年在桃猿棄打從投，隔年底遭釋出，在父親不斷鼓勵下，總算於今年1月13日獲邀中信春訓，並在熬過沒薪水的2個月後，披上黃衫，也被帶進開季一軍。

去年遭猿釋出 一度沒球打

洪宸宇生涯第3度開季從一軍出發，這次意義特別不同，沒想到來新球隊這麼快能上一軍，可惜爸爸已無法參與，在1月初因病辭世。

「很珍惜這次機會，因為我爸也想要我繼續打，一直在問，我總說別擔心，但簽約時，他已經不在了。」父親驟逝後幾天，洪宸宇才獲邀春訓，如今只希望爸爸在天上能繼續為他加油。

父親走了 才獲邀春訓

中信投手教練銳威對洪宸宇的拚勁印象深刻，並教他多練變速球，別只倚賴直球。洪宸宇說：「教練給我很多意見和新球種，就多學習，加強以前騙不到人的變化球，有比賽都多嘗試。」

洪宸宇本季初登板就在昨晚，對獅隊投第9局無失分，演出3上3下，球速有145公里，退場時望向天空，就像把這局好投獻給父親。

（記者郭羿婕）