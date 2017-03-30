電視權利金10億 韓職是中職5倍多

韓國職棒賽事目前有5家電視台轉播，權利金高達10億台幣。圖為高尺巨蛋。（資料照，記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕和中職一樣，韓國職棒賽事轉播同樣百家爭鳴，目前有5家電視台轉播，權利金高達10億台幣左右，網路轉播主要有3大平台，皆為免費收視。

2004年韓職平均每場觀眾人數不到5000人，從2008年至今，連續9年韓職場均都破萬人，熱度升溫，造就轉播權利金不斷飆升，也是各球團很重要的收入來源。

目前韓職總計5家電視台轉播，包括KBSN Sports、SBS Sports、MBC Sports+、Spotv、Sky Sports，去年轉播權利金合計高達360億韓元（約9.76億台幣），為韓國職業足球K聯賽70億韓元的5倍有餘；今年數據尚未公布，依這幾年韓職轉播權利金調幅走勢，可望微幅上揚達10億台幣之譜。

中職電視轉播權利金基於商業保密條款，各隊並未公布數字，推估今年合計金額不到2億台幣，也就是說，韓職10隊多於中職的4隊，電視轉播權利金整整是5倍多。

網路轉播方面，2005年起韓職賽事導入網路直播服務，目前有Naver、Afreeca Tv、Daum等3家，他們還可以再授權給其他平台轉播，都採免費收視，用意是為了推廣職棒，專攻年輕族群。