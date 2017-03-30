日職明開打 台灣球員「坐二望一」

陳冠宇昨天首度在二軍登板，中繼2局飆3K，新球季將從二軍出發。（取自陳冠宇粉絲團）

〔記者吳清正／綜合報導〕日職兩聯盟將於3月31日同時開打，昨天12球團公布開季28人名單，台灣球員掛零，巨人隊陽岱鋼、廖任磊、羅德隊陳冠宇、西武隊郭俊麟、吳念庭從二軍出發，樂天隊宋家豪和歐力士隊張奕是育成選手，還沒有機會上一軍。

陽岱鋼原本是巨人隊先發中外野手、第3棒人選，但春訓剛開始就出現下半身緊繃，上週在二軍出賽後要和一軍會合，卻又出現不適，何時歸隊還不確定。

陳冠宇在經典賽對韓國隊先發投到手指破皮，昨天首度在二軍登板，中繼2局無失分，被擊出1支安打，投出3次三振，最快球速147公里，郭俊麟則還沒有出賽過。

原本是日本火腿隊開幕戰先發投手不二人選的大谷翔平，受腳傷影響還無法投球，不過，大谷在開幕戰擔任打者也很有看頭，2013、14年兩次開幕戰合計10打數4安打，包括3支二壘打，而現役球員開幕戰15打席以上最高打擊率是軟銀隊柳田悠歧的5成。

日媒「每日體育」邀請9位球評預測本季排名，廣島隊被看好可以衛冕中央聯盟冠軍，軟銀隊則被認為將奪回太平洋聯盟冠軍。