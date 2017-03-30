中信新洋投 據傳是38歲老面孔

羅曼（資料照）

〔記者郭羿婕／台中報導〕主力洋投艾迪頓轉戰韓職後，中信趕緊再補新洋投，預計下週一抵台，據傳新人選是剛打完經典賽的前中職洋將羅曼。領隊楊培宏不證實是否為回鍋洋將，僅說：「都有可能，下週一就知道了。」

是不是羅曼? 下週一揭曉

羅曼2010至11年曾效力兄弟象，去年則在桃猿，日前代表波多黎各征戰經典賽，8強戰對多明尼加先發2.1局，被敲3支安打、失1分，38歲的羅曼有望再度來台。在此之前的先發輪值，教頭史耐德排定昨天讓鄭凱文先上，今、明天各是肯恩、江忠城，本週最後兩戰再視狀況調整。

悍將洋投也有狀況，羅力因腹肌拉傷，目前評估須再休1週，本週除力猛、神盾外，其他3戰由土投掛帥，包括已搶進固定輪值的黃亦志、今天先發的范玉禹，另一人則是陳明軒或林政賢。

羅力續養傷 范玉禹今先發

葉總說，羅力的傷不是很嚴重，而是很麻煩，必須每天觀察狀況，但目前不會再找新洋將救火。

現階段守護神交給黃勝雄和倪福德，原本的終結者羅嘉仁仍在復健，上半季恐無法復出。但葉總認為羅的進度還可以更快，想讓他跟著一軍，由葉總親自協助調整。