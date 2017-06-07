王勝偉10盜達陣 連續不失誤卻破功

王勝偉重拾快腿本色，昨役跑出本季第10盜。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕3屆盜壘王、但去年僅3次盜壘的王勝偉，本季重拾快腿本色，昨役3局下跑出本季第10盜，僅差排行榜榜首王柏融一次，且該次盜壘也間接幫球隊跑回第一分。

王勝偉生涯前兩季各進帳一座盜壘王，單季最多次盜壘是42次。他說，今年教練團開綠燈給多數選手，鼓勵選手盡量多進壘，他自己也覺得還有速度不該浪費，今年不只要多跑，他也自我設定目標30盜。

談到去年僅盜壘3次，王勝偉則說是因機會少，常常前面幾個半局比數拉開，就不需要盜壘。

王勝偉昨4局上發生失誤，中斷連續156次守備無失誤，僅差4次就能突破Lamigo桃猿隊陳雁風的159次聯盟游擊手紀錄。王勝偉說，他自己是抱持平常心、全力投入，紀錄自然會累積，即使失敗，比賽依然在進行，有機會重新挑戰，不須太過在意。

談到今年守備佈陣造成的正面效果，王勝偉說其實佈陣就是抓比例，掌握打者打到比例高的落點，對方打者近況、投手狀況及球數，都是佈陣考量重點，並沒有絕對，佈陣同時也能遏止對方拉打形成的長打。