挨砸怒吼好YOH 氣魄T來啦！

（圖：取自Be Heroes臉書）

上週才首次以巨人球員身分在東京巨蛋出賽，陽岱鋼卻幾乎天天有話題，其中遭到頭部觸身球後的霸氣一吼，更吸引台、日球迷討論，經紀公司也為他推出「氣魄T」，供球迷收藏。

從13日的「岱鋼日」開始，陽岱鋼就是上週的巨人之星，他在東蛋的首場出賽就敲安，到了15日遭軟銀投手森唯斗的速球擊中頭部倒地，則罕見地在場上動怒；只休1天後，陽岱鋼17日轟出在巨人的首轟，隔天打滿12局，和隊友在本壘迎接擊出再見3分彈的龜井善行。

其中最具話題的，就是陽岱鋼對觸身球的動怒反應，還讓前巨人監督原辰德大讚，「陽岱鋼這個氣魄太棒了！」經紀公司在獲得授權後，即日起開放「氣魄T」預購、預定7月20日起出貨，且售出一件就捐100元至「岱我飛翔，敢夢計畫」公益帳戶。

（記者倪婉君）

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