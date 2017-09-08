金牌背後》苦訓無人問 選手更需雪中送炭

台北世大運台灣選手獲佳績，教育部與台北市政府規劃「台灣英雄大遊行」，民眾夾道館前路「英雄谷」為選手們喝采。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017年台北世大運地主選手屢創佳績，在台灣激起一股競技運動熱潮，世大運結束後，許多平時難得受關注的選手，突然滿手通告，到處趕場，全台走透透，選手多多少少賺點額外的車馬費，不無小補，不過看似風光亮相，實際上赤裸裸凸顯台灣競技運動選手的困境：「十年苦訓無人問，一朝成名天下知。」

今年世大運台灣選手「回家比賽」，留下26面金牌、90面獎牌，尤其諸多戰役激勵人心，表現出色的選手，在世大運結束後知名度大開，商品代言、邀訪、活動滿檔，還有成長過程念過的學校、帶過的教練，難免要還些人情回去「熱鬧一下」，有些選手一天得跑7、8個活動，換了幾套行頭。金牌選手跑行程，堪稱蔚為風潮的「後世大運現象」。

2004年雅典奧運台灣靠跆拳道贏得史上首金，跆拳道包辦2金1銀，加上射箭1銀1銅，締造我國參加奧運史上最佳成績，奪牌選手返國後，也曾風光遊街與民眾分享榮耀，當年奪牌選手到處代言參加活動，從溫泉旅館的泡湯池，到房地產工地，都可見國手身影，盛況比「後世大運現象」更驚人，但大多活動都是花點小錢沾光，撿現成消費國手成就。

對選手而言，難得四處參與活動受到廣泛關注，也讓民眾更了解他們，當然是好事，只不過競技運動選手最需要的，不是那些微薄的車馬費，他們平時欠缺資源，值得更好的訓練環境、更科學化的訓練方法，奪金選手畢竟是少數，大部分沒有奪金的選手無人聞問，默默回去吃土，套句老話，在錦上添花之前，競技運動選手更需要的是雪中送炭，得到長期支持。（記者王元鴻）