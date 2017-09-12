林德福看詹謝火 「有話直說，有錯就認」

詹詠然（右）為世大運混雙退賽風波道歉。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台北世大運退賽風波持續延燒，詹詠然美網女雙奪冠後，首度發表聲明向世大運混雙搭檔謝政鵬道歉，但謝家姊弟不領情，「A鵬」回應：「聲明沒看，也不需要對我道歉，真的不必了。」小薇則在臉書詢問球迷：「大家想要看薇跟誰配雙打呢？」引發熱烈迴響，因為宿敵大詹正是「熱門人選」。

至於體育署長林德福表示，雙打關係搭檔兩人權益，不管退賽原因為何，總要跟搭檔說明取得諒解，「體育界本來就是有話直說，有錯就認，這樣蠻好的。」談及謝、詹兩家掀起的戰火，林德福則說，這是私人問題，不便評論。

詹詠然聲明表示，世大運退賽是因身體不適，經由現場醫生判斷後才做出的決定，對謝政鵬和球迷道歉，強調自己要負最大責任。人在上海出賽的謝政鵬隨即PO文，婉拒對方致歉，並強調自己有住院證明，「大姐住院應該也有世大運陪同，因為在賽事內生病住院都是賽事。」

此外，詹在聲明指出，搭檔辛吉絲協助向美網大會申請，讓女雙首輪排到8月31日後再打，世大運混雙若進金牌戰，裁判長也願行文至美網說明，對此正在日本參賽的謝淑薇有不同見解。她雖未針對此發文，但網友提及：「搭Hingis可以幫忙喬大滿貫賽程也不錯。」

小薇出面解釋：「只有其它比賽將比賽推前，讓選手爭取多一兩天時間休息備戰大滿貫，沒有大滿貫為選手改變時間的。看一下以前的四大賽前一週的賽事決賽，都是週日…」，還有許多粉絲力推她與大詹合拍女雙，「然後發球發隊友」，小薇則回：「對方應該也想到這招了。」