女兒出生6天 潘威倫送本季最好投

統一潘威倫昨先發7局飆8K無失分，奪下本季第5勝和第5次MVP。（記者林正堃攝）

7局8K無失分 5勝5獲MVP

〔記者吳清正／台北報導〕新手爸爸潘威倫先發7局無失分，帶領統一獅以1：0力克富邦悍將，終止統一6連敗和富邦3連勝。

潘威倫剛在9月12日迎接第一個小孩—女兒「小茉莉」誕生，昨天帶著「生子後」的強盛氣勢，力投本季最多的7局，只被擊出3支安打，沒有讓富邦上過得點圈，贏得3連勝、4連不敗，本季5次拿下勝投都獲選為單場MVP。

潘威倫表示，這是有了新的身分後第1場比賽，這1勝當然要送給女兒，昨天雖然帳面成績是今年最好的1場，但其實狀況並沒有很好，一開始球路都偏高，感謝守備幫了很多忙，而投到第7局還能投出全場最快的145公里球速，表示身體狀況不錯，最近的練習是正確的，要繼續保持下去。

潘威倫第3局三振方克偉，拿下第1個出局數，成為中職史上第1個達成1800局的投手。潘威倫昨天共投出8次三振，創下2年多來的新高，上一次單場8K以上是在2015年7月18日，當時對Lamigo桃猿先發7局，投出10次三振。

蔗總：幾乎沒有缺點

統一代總教練黃甘霖表示，這應是潘威倫今年表現最好的1場比賽，幾乎沒有缺點可言，潘威倫打完經典賽後調整狀況不佳，球隊先讓他到二軍，回來後越投越好，最近幾乎都是優質先發內容，發揮老將的價值，幫助球隊止敗。

統一劉芙豪昨第5局率先上場就敲出二壘打，跑回全場唯一分數。（記者林正堃攝）

富邦陳明軒昨過24歲生日，投5局失1分表現不差，仍苦吞敗仗。（記者林正堃攝）

昨天統一發揮老將價值的還有劉芙豪，第5局率先上場就敲出二壘打，終止連7場、19打席無安打，這支破冰的安打，為統一打開勝利之門，1出局後，劉芙豪靠著黃恩賜安打，跑回全場唯一的分數。

昨天24歲生日的富邦先發投手陳明軒表現也不差，直到第4局才被陳鏞基打出第1支安打，但是第5局遭到3支安打狙擊，投5局失1分吞敗。