猿最快週五亮M7 上下季冠全拿?

桃猿最快將在週五點亮封王魔術數字M7。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕上半季冠軍Lamigo桃猿上週躍居下半季戰績第1，領先統一獅2場勝差，最快將在週五點亮封王魔術數字M7，有機會成為15年來第1支包辦上、下半季冠軍的球隊。

Lamigo今天起和富邦悍將2連戰，週五起和統一進行首位攻防3連戰，如果今起Lamigo3連勝而且統一3連敗，Lamigo就將點亮下半季封王魔術數字M7。

不過，如果統一在3連戰取得至少2勝的優勢，也有機會取得排名第1，甚至點亮魔術數字，本週Lamigo、統一3連戰將是下半季冠軍誰屬的最關鍵戰役。

如果Lamigo包辦上、下半季冠軍，將由年度勝率2、3名球隊先進行5戰3勝制的第1輪季後賽，勝隊再於總冠軍賽挑戰Lamigo，並由Lamigo先取得1勝。

目前富邦和中信兄弟下半季戰績分別落後Lamigo7場和9場勝差，在只剩下13場比賽的情形下，逆轉封王的機會不大；年度戰績方面，中信目前排名第2，領先統一和富邦分別有0.5場和8.5場勝差，中信打進季後賽的希望可能要期待Lamigo再奪得下半季冠軍。

曾經包辦上、下半季冠軍的球隊包括1992、94和2002年的兄弟象以及1995年的統一獅，中職1990年開打時賽制規定，包辦上、下半冠軍的球隊直接取得總冠軍，因此有3年沒有總冠賽，而根據2000年修改的賽制，02年兄弟在總冠軍賽出戰年度勝率第2的中信鯨，並由兄弟先取得1勝，結果兄弟連贏3場封王，成為中職史上唯一只打3場就結束的總冠軍賽。