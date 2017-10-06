亞錦賽》後段棒變開路先鋒 王薪權帶頭強攻

王薪權3日亞錦賽對韓敲出首安。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕王薪權高中畢業後14年來第一次參加正式國際賽，在亞錦賽扛第1棒，對韓國的關鍵戰役打出全隊最多的2支安打，扮演稱職的開路先鋒。

王薪權的上一個正式國際賽是2003年亞洲青棒賽，2005年底他在中職代訓選秀會第1輪第5順位被誠泰COBRAS選中，退伍時也被宣告為保留選手，但是王薪權選擇回到業餘加盟合庫隊。

7月港口盃 對日敲再見安

今年7月荷蘭港口盃王薪權在冠軍戰第10局對日本隊擊出再見安打，4：3拿下勝利，全場4打數3安打、3打點，雖然表現非常活躍，王薪權對於入選亞錦賽仍然感到很訝異，他也表示，亞洲青棒賽是在泰國，這一次能在台灣打國際賽，感到特別興奮。

王薪權在合庫大都打後段棒次，亞錦賽被賦予第1棒的重任，他也調整心態、積極出棒。王薪權表示，身為開路先鋒如果怕怕的，後面的打者可能會覺得投手真的很強，還沒打氣勢就先輸一截，因此他看到好球就全力攻擊，要帶頭全力衝刺。

王世驊為胞兄 手套當幸運符

第一次入選成棒國家隊，王薪權也準備了秘密武器，就是他的哥哥、前興農牛王世驊的手套。王薪權表示，哥哥的手套是他的幸運符，重要的比賽才會拿出來用。不過，亞錦賽前兩戰王薪權擔任指定打擊，哥哥的手套沒有亮相機會，第3戰王薪權終於上場守三壘，希望和哥哥的手套一起繼續贏到亞錦賽結束。