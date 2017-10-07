亞錦賽》扣倒打序今抗日 呂彥青明掛帥搶冠

明亞錦賽冠軍戰，台灣隊推出呂彥青掛帥先發。（記者陳志曲攝）

台灣隊投手吳俊杰今先發抗日。（記者陳志曲攝）

台日連戰 吳俊杰今先發

〔記者徐正揚／新北報導〕台灣今晚6點將在亞錦賽複賽迎戰日本，由於兩隊提前晉級決賽，明天又要在決賽碰頭，總教練郭李建夫已排定，今晚複賽由吳俊杰先發，明天決賽交給呂彥青，希望繼2001年後再把冠軍留在台灣。

台灣隊昨以14：0在7局提前扣倒菲律賓，也取得明晚決賽資格。郭李建夫表示，昨晚全隊沒有輕敵，都按照賽前指示走，打擊發揮得很順手，王宗豪也交出無安打的好投，今天對日本仍將全力以赴，應會維持這場的先發打序。

至於從2日開打後一直未上場的呂彥青則說，打過好幾次國際賽，決賽都要打了卻還沒出賽，應該是頭一次碰到，但一直有在準備，昨天在飯店也觀看日韓戰，他的策略還是一樣，就是積極進攻好球帶，儘量把球控在不好打的位置。

「日本的基本功都很好，打者的棒子都很黏，每個小細節都要注意，必須專心投好每一球，如果一直丟壞球變成保送，反而會造成自己的壓力。」他說。

日本隊明推估將派左投田嶋大樹迎戰台灣。（取自網路）

隱藏左投 決賽雙雙出鞘

無獨有偶，日職今年選秀第1輪指名熱門人選左投田嶋大樹，本屆也還沒出賽，公認會在決賽為日本先發，監督石井章夫指出，田嶋在練習時受傷，一直都在調整，狀況尚未恢復到100%，但已經愈來愈好，今、明兩天有機會登板。

石井表示，台灣由業餘與大學球員組成，由幾位有經驗的老將帶領年輕球員，隊型與日本很類似。「我有看台韓戰，球迷加油的聲浪很大，氣氛也很熱鬧，能在這樣的環境下打球，對日本選手來說很幸福。」石井說。

吳俊杰預賽對菲律賓投7局挨2安含1轟，休息4天再次先發，他表示，難得有機會能對日本，能投幾局就投幾局，就把心態保持好，希望控球可以犀利一點，照學長要的位置丟，「日本打者很黏，就儘量減少失投。」