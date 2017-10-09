亞錦賽》關鍵誤判種敗因 郭李：留遺憾句點

台灣隊不敵日本隊，最終屈居亞軍。（記者林正堃攝）

日本隊奪得最近7屆的第6座冠軍。（記者林正堃攝）

日本奪冠 我連4屆屈居亞

〔記者吳清正／新北報導〕亞洲棒球錦標賽冠軍戰在一次關鍵性的誤判後，戰況急轉直下，日本隊打出連得5分的大局，以6：1擊敗台灣隊，台灣隊連4屆屈居亞軍，日本隊奪得最近7屆的第6座冠軍。

投手牽制被判安全上壘，廖俊凱激動的跳了起來。（記者林正堃攝）

總教練郭李建夫抗議判決未果，執掌台灣隊的最後一役留下遺憾。（記者林正堃攝）

台灣隊先發投手呂彥青上一屆曾對日本隊投6局無失分，昨天前4局也只被擊出1支安打，飆出5次三振，卻在第5局遭遇亂流，一上場就投出四壞球，日本隊以觸擊推進後，呂彥青牽制二壘跑者，電視重播可明顯看出是出局，但斯里蘭卡籍的二壘審判為安全回壘，2出局後呂彥青被田中俊太安打攻下第1分，田中並盜上二壘，再靠著失誤和暴投跑回第2分，呂彥青被北村祥治轟出全壘打，再被敲出二壘打而退場。

狀況連連 第5局丟5分

台灣隊起用吳昇峰中繼，一上場也投出四壞球，日本隊打出高飛球造成中外野手戴如量漏接失誤，日本隊連得2分，一舉將比數拉開到5：0。

台灣隊中外野手戴如量發生接球失誤。（記者林正堃攝）

台灣隊總教練郭李建夫將在亞錦賽後卸下國家隊兵符，最後一個比賽未能奪冠，留下遺憾的句點。郭李表示，誤判非常關鍵，否則呂彥青投出三振後，第5局就結束了，呂彥青投得相當好，如果不是誤判一定可以繼續投下去。

台灣隊呂彥青第5局2出局後連掉3分退場，表現仍受郭李建夫肯定。（記者林正堃攝）

日本隊先發投手田嶋大樹。（記者林正堃攝）

前4局飆5K 呂彥青好投

呂彥青則扛下敗投責任，他表示，三振後對下一棒又投到2好球沒有壞球，應可順利結束這一局，卻失投被敲安打，才一發不可收拾。

日本隊由今年日職選秀會第一輪熱門人選的左投田嶋大樹先發，最快球速投到151公里，台灣隊2、3局分別攻佔一、三壘和滿壘只有1出局，可惜都以雙殺打結束攻勢。

6局上日本隊換上渡邊啟太中繼，台灣隊率先上場的廖俊凱安打並盜上二壘，林瀚二壘打扳回1分，下半局日本隊也攻下1分，保持5分的領先。季軍戰，南韓以15：0大勝菲律賓，另五到七名分別是香港、巴基斯坦、斯里蘭卡。