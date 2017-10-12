亞冠黃金陣容 「3鬼牌」轉運手

亞賽賽台灣隊昨宣布25人名單，其中，3外卡網羅羅德陳冠宇、桃猿陳禹勳及巨人球星陽岱鋼助陣。（資料照）

「新四冠王」領軍 火網綿密

〔記者林宥辰／台北報導〕11月16日在東京舉行的亞洲職棒冠軍爭霸賽，台灣隊昨宣布25人名單，其中，3外卡網羅羅德陳冠宇、桃猿陳禹勳補強投手陣容，另邀請巨人球星陽岱鋼助陣，將和中職四冠王王柏融、詹子賢、陳傑憲等人共築火網。

旅日雙王牌+陳禹勳

亞冠賽是台、日、韓3國職棒年輕好手備戰2020年東京奧運的舞台，只有24歲以下或職棒資歷3年以內的球員能出征，但各擁有3個「外卡」名額。陽岱鋼今年30歲，是全隊年紀最大、最具經驗的球員。

亞冠賽總教練洪一中坦言，以陽岱鋼的知名度及身價，其實不必打亞冠賽，但自從亞冠賽開始籌辦，他就主動表達關心及參與的意願，「陽岱鋼透露想為國家拚戰，只要是旅外球員想為國效力，都應該要成全。」

洪總說，希望陽岱鋼11月8日球隊集訓首日就能報到，「先發是一定的，擔任中心打者或開路先鋒都沒問題，但要等報到時再和他一起討論，才能安排，也希望他的日職經驗能帶給年輕球員幫助。」

今年中職選秀狀元廖健富，高中甫畢業就受重用。洪總說，年輕捕手人才選擇其實不多，廖健富表現出的阻殺、打擊能力都還可以，屆時無論上場或場邊見習都好。日職西武隊吳念庭名列內野手之一，洪總暫時將其定位為工具人，二壘、三壘和游擊都能勝任。

南韓陣中無外卡球員，日本隊倒是動用一個名額，選擇軟銀新生代捕手甲斐拓也。南韓隊總教練宣銅烈曾發表「鬼牌說」，認為外卡名額是日、韓給台灣的「鬼牌」。洪總昨表示，相關規定是由3國共同開會決定，外卡名額只是照規定走，旅外球員只能請效力亞洲職棒球員的規則，則是南韓自己提出，「規定既然已訂，大家就盡力而為，現在講這個像是打預防針，只是怕輸才講。」11月17日台灣首戰南韓，陳冠宇先發機會頗大。