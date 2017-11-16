厄文戴面具耍狠 綠衫軍13連勝

厄文（持球者）重返戰場，砍全隊最高25分，率隊拿下13連勝。（美聯社）

傷後重返戰場 砍25分

〔記者粘藐云／綜合報導〕塞爾提克昨客場迎戰籃網，前一戰因臉部骨折缺陣的厄文戴面具重返戰場，表現依舊神勇，砍下全隊最高的25分，終場塞爾提克以109：102取得13連勝，續朝隊史最長19連勝邁進。

近況勢如破竹的塞爾提克，昨遭籃網頑強抵抗，一度落後，但第4節莫里斯連拿8分，助綠衫軍奠定勝基，最終以7分差收下13連勝。

厄文過去在騎士時也曾戴面具上陣，當時戴黑色面具飆出41分，昨復出改戴透明面具登場，砍下全隊最高25分、5助攻，他笑稱因為戴黑色面具只看得見籃框，當時才能攻下如此高分，改戴透明面具上場視野更寬闊。

籃網飆14顆三分球仍輸

塞爾提克莫里斯21分、10籃板，哈佛德也有17分、11籃板的雙十演出；籃網雖落敗，但全場命中14顆三分球，外線命中率40%優於對手，其中克拉布8投5中，拿下15分，從板凳出發的哈里斯攻下全隊最高19分，籃網主帥亞特金森也稱讚子弟兵表現，「輸球雖遺憾，但我們球員已經盡力，我覺得我們打得很團結。」

下戰對勇士

能否連勝受關注

塞爾提克拿下13連勝後，下一場將於17日迎戰近況同樣頗佳的勇士，預料是場硬仗，面對外界關注，厄文表示，對球員而言，這就只是場比賽，正好可以藉此檢驗球隊的實力，把最好的一面展現出來。