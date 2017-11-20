符合「規則5選秀」 張育成叩關40人名單

張育成2016年12月26日為台日高中棒球經典對抗賽的興大附農、奈良明星隊之戰開球。（資料照，記者廖耀東攝）

台將4人達資格

〔記者郭羿婕／台北報導〕今年有4位旅美球員符合「規則5選秀」資格，都隸屬印地安人體系，包括游擊手張育成、捕手朱立人、投手江少慶和陳品學，球團須於台灣時間明早9點前，決定是否放進保護名單，可望繼去年光芒隊胡智為後，又有台將挺進40人名單。

江少慶擔任2017年經典賽台灣隊投手。（資料照，記者廖耀東攝）

其中，以22歲張育成最受矚目，本季獲MLB Pipeline官網評為印地安人農場潛力新秀第4名，權威媒體Baseball America也將他列為第6，今年在2A出賽126場、打擊率2成20，但整季24轟是該隊農場最多轟的游擊手，還入選2A明星賽，球隊對他整體表現的評價也優於帳面成績，有機會成為下一位進40人名單的台灣球員。

朱立人。（資料照，記者羅志朋攝）

各隊明早須定出保護名單

規則5選秀是為免小聯盟好手被埋沒而設立的制度，每年冬季會議最後一天舉行，滿19歲的球員首次簽約後4個球季、或未滿19歲簽約後5個球季，即符合選秀資格。

陳品學10月參加富邦悍將秋訓。（資料照，記者陳志曲攝）

今年規則5選秀訂於12月14日在佛州奧蘭多登場，各隊最晚須於明早定出各層級保護名單，大聯盟層級就是40人名單，避免被其他球隊挑走，去年的胡智為即是如此；未被保護的球員，可在規則5選秀接受別隊選拔。