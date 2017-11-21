LPGA封關戰 艾莉雅逆轉封后

美國好手湯普森獲得LPGA年度總冠軍。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕泰國女將艾莉雅昨靠著最後兩洞連續博蒂，在LPGA2017賽季封關戰CME Group女子美巡錦標賽，以總計273桿奪冠。

泰國女將艾莉雅昨在封關戰奪冠。（法新社）

最後決戰一度出現9人並列領先，艾莉雅尾勁十足，最後6洞打出4個博蒂，1桿之差逆轉贏得今年第2勝。

湯普森獲年度總冠軍

美國好手湯普森本來有機會至少取得延長加賽機會，但她在最後1洞果嶺短短兩呎保Par推桿，竟然失手吞柏忌，以67桿作收，總計274桿和J.柯達並列第2。

年度積分排名之爭，湯普森仍以7450分力退南韓超級新人朴城炫的6250分，獲得年度總冠軍和百萬美元大獎。

湯普森還以平均桿數69.114桿贏得瓦爾獎盃（Vare Trophy）。

朴城炫拿年度3大獎

年度最佳球員由朴城炫和柳蕭然以積分162桿並列。朴城炫最後1回合起步打得不錯，打完6洞仍並列領先，最後12洞卻無斬獲，69桿完賽，僅以276桿並列第6。她除了早已確定的新人獎，還獲得年度最佳球員、獎金后等榮耀，未來會是最受期待的球星。

台灣女將徐薇淩打出71桿，以283桿並列30名；龔怡萍花了74桿，以284桿並列35名；錢珮芸76桿繳卡，總計289桿並列51名。