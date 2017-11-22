棒球返2020東奧 我備戰不能等

亞冠賽台灣隊總教練洪一中直指，2019年奧運資格賽是下一個重要國際賽戰場。（資料照）

韓、澳最大假想敵

棒球將於2020年重返東京奧運，但參賽名額卻銳減為6席，比上一屆2008年北京奧運少2席，扣除地主國日本保障1席，在考量各洲參與下，亞洲大概就只能再拿1席，台灣雖然世界排名第4，但也要和宿敵南韓爭關鍵一席，如果澳洲又歸到亞洲區，台灣重返奧運殿堂更加困難。

台灣隊今年從3月經典賽和剛結束的亞冠賽，都以職棒球員為主體，卻連續敗給南韓隊，近年兩國對戰也是輸多贏少，懼韓快輸成習慣，令人憂心。雖然奧運之路可預期滿佈荊棘，加上近年在國際大賽總難打贏南韓隊，但台灣隊也不用畏縮，關鍵是看到目標，主要敵人也都出列，台灣隊是否已經開始備戰，正面迎擊。

距離決定奧運入場券的2019資格賽僅剩2年，有幾件事台灣要趕快行動。

第一，先確認東京奧運台灣隊的組訓賽。雖然體育署今年3月已決定由中職聯盟主導一級賽事，但體育署、中職、棒協三方似乎沒有形成共識。這個「三角習題」不解開，要組成最強台灣隊是天方夜譚。

第二，儘管國際棒壘總會尚未正式公佈奧運資格的取得方式，台灣若能藉由爭取主辦權取得主場優勢，可增添保險。目前確定2019年世界12強棒協已經拿到預賽主辦權，在之前舉行的亞錦賽可能被作為亞大區奧運資格賽，台灣是否應積極申辦，且也要考慮舉行日期，讓職棒好手能全心投入。

第三，台灣球員的選才，2年後奧運資格賽台灣隊的投打主力如何掌握，甚至列出重點觀察人選，安排投入國際賽長期追蹤。對於主要對手包括南韓或澳洲，台灣更應有常設性的情蒐小組。

奧運組訓賽先確認

最後，對照日韓東奧總教練都已經選出並帶隊實戰，誰來領軍台灣隊必須盡早確認，由他統籌未來3年的國家隊組訓賽計畫，實已刻不容緩。

棒球是台灣的國球，2003年亞錦賽和2008年八搶三奧運資格賽，台灣隊都在驚濤駭浪中突圍成功，取得奧運參賽權，國人沉醉在勝利的喜悅久久不已，也帶動全台棒球熱，影響深遠。現在備戰東京奧運，台灣棒球已經沒有空轉虛耗的時間。

（記者黃照敦）