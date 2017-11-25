世界盃資格賽》6000球迷助陣 我仍被澳客打趴

台灣隊Q.戴維斯（右）昨力抗澳洲長人，仍繳出17分、5籃板、4抄截成績。 （取自FIBA官網）

今飛菲律賓備戰

昨晚在台北和平籃球館，有近6000位球迷進場為台灣隊加油。（記者卓佳萍攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣男籃昨晚在台北和平籃球館近6000位球迷面前，迎來世界盃亞洲區資格賽首場戰役，在身高、速度、準度皆不如世界強權澳洲情況下，全隊僅「新台灣人」Q.戴維斯17分表現較出色，黯然以66：104落敗，台灣隊今早將提前飛往菲律賓，備戰下週一與菲國的客場戰事。

21次失誤吞惡果

台灣隊此次雖坐擁地主之利，但碰上強悍對手依舊沒轍，三分球僅投進5顆，命中率僅26.3%，且團隊還發生21次失誤，尤其末節被對手打出33：20攻勢，導致最終輸分與8月亞洲盃慘輸40分相差不遠，台灣隊總教練周俊三認為，整體內容與亞洲盃相比已有提升，但第4節因體力下滑，導致不必要失誤過多，而全場攻下66分與他賽前設定的70分接近，但防守仍有待提升。

周儀翔嚴重熄火

台灣「雙箭頭」劉錚有10分進帳，但另一箭頭周儀翔嚴重熄火，僅拿2分，射手呂政儒得分還掛蛋，整體火力過於零星，僅能仰賴Q.戴維斯在禁區苦撐。澳洲隊在大幅領先時沒有收手，第4節最後幾分鐘還祭出全場包夾，在對方嚴防下，台灣隊球員連基本功都顯得花拳繡腿，球要過半場都困難重重，高強度的比賽讓台灣球星窘態畢露，在滿場自家球迷面前難堪結束比賽。

戴維斯17分苦撐

Q.戴維斯揮別先前椎間盤傷勢，此次坐鎮禁區，不僅能在場上給予隊友不少安定感，個人也繳出17分、5籃板、4抄截不俗成績單；但他是台灣隊陣中唯一超過200公分的球員，整場得用盡全力抵擋多名澳洲長人，他坦言，與澳洲之戰對於台灣而言，確實是場艱困戰役，對手在禁區也給予他不少身體碰撞。

世界排名第9的澳洲昨展現應有實力，團隊命中率57.5%，又飆進11顆三分球，命中率也有47.8%；亞洲盃陣中得分王克里克貢獻12分、前鋒基克特挹注15分、里約奧運國手高丁10分、主控卡迪16分，全隊12人都有分數進帳。