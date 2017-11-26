理光盃女子日巡賽》最棒一回合 盧曉晴獨走今爭后

盧曉晴昨以67桿、總計203桿續保領先。（取自JLPGA官網）

盧：感覺真的很好

〔記者趙新天／綜合報導〕日本LPGA巡迴賽今年賽季接近尾聲，旅日名將盧曉晴，昨天在封關戰理光盃女子日巡錦標賽第3回合，以無柏忌的67桿完賽，總計203桿繼續保持領先。第3回合盧曉晴打下5個博蒂、無柏忌，67桿完賽，表現完美。賽後她說：「這是3天來打得最棒的一回合，感覺真的很好。」

主要競爭對手南韓李明英這回合成績相同，也打出無柏忌的67桿，讓盧曉晴繼續以兩桿之差領先。這回合前13洞打完，盧曉晴只賺進3隻小鳥，同組的李明英在第14洞抓下博蒂時，一度追成只差1桿。

盧曉晴靠著最後兩洞連續博蒂收尾，才奪回兩桿優勢。她在第17洞從63碼拿58度挖起桿，把球送到洞口旁3呎，第18洞拿8號鐵桿攻果嶺，也是只剩3呎，這兩個博蒂是關鍵。她表示，這座球場難度很高，想要贏得勝利一定要維持專注力，盧曉晴說：「無論你打得再好，高爾夫總會伴隨著失誤，在出現失誤之後，我能夠冷靜下來面對接下來的那一桿，這樣才有機會再抓到博蒂。」

領先2人 昨同繳67桿

領先組兩人這回合全力發揮，過程相當緊張，盧曉晴指出，李明英絕少失誤，看著她打球心裡就覺得我沒打下博蒂的話，敗在這樣的球風也無話可說。李明英則說：「盧曉晴打得很出色，讓我也有實力水準以上的表現，對我是很好的影響，先前在富士通女子高球賽就曾同組比賽，盧曉晴打球的節奏非常好。」

年度賞金后將底定

日本LPGA年度賞金女王之爭也進入最後階段，李明英必須拿到冠軍才有起碼的條件，還要看日本好手鈴木愛這場比賽會不會跌出15名以外。目前獎金暫居第1的鈴木愛，昨天以70桿完賽，總計214桿並列13名，今天她只要打進單獨前6名就能登上年度獎金后座。獎金排第2的金荷娜也是214桿並列13名，最後一天贏得封關戰冠軍的機會不大，要搶獎金后座的可能性更低。