澳聯》蔣砲單場雙響 躍居全壘打王

蔣智賢手感火燙，昨單場雙響砲、3打點，助隊以8：2大勝。（取自澳聯推特）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中職中信兄弟的「戰力外」球員蔣智賢，轉赴澳聯之後大殺四方，昨他上演單場雙響砲、3打點，幫助效力的雪梨藍襪隊8：2大勝坎培拉騎兵。

29歲的蔣智賢遭到中信釋出後，在經紀公司牽線下，找到雪梨藍襪隊效力保持手感，同隊的還有美職海盜隊體系捕手張進德。兩人昨分別被排在4、5兩棒，「台灣連線」同場發威，張進德單場雙安，蔣智賢更繳出單場雙響，6局上先擊出陽春砲、9局上再敲出2分砲拉開比分。

張泰山所屬的阿德萊德鯊魚隊昨舉辦「台灣日」活動，場邊可見國旗飄揚。（張泰山後援會提供）

蔣智賢目前以4轟暫居澳聯全壘打王，打點、打擊率等打擊項目也都名列前3名，且已連7戰敲安，手感火燙。

張泰山所屬鯊魚隊 昨辦「台灣日」

效力阿德萊德鯊魚隊的張泰山，所屬球隊昨在主場舉辦「台灣日」活動，賽前有台灣國歌演唱，場邊也出現不少台灣國旗、張泰山肖像的加油旗，台灣球迷在張泰山打擊時更報以熱情吶喊。

張泰山所屬的阿德萊德鯊魚隊昨舉辦「台灣日」活動，台灣僑民熱情參與。（張泰山後援會提供）

鯊魚隊昨役迎戰墨爾本王牌，擔任第5棒指定打擊的張泰山，面對高橋光成、森友哉這對母隊西武隊的投捕搭檔，首打席遭三振、次打席擊出滾地球造成對方失誤，6局下擊出一壘安打後因腳部不適，被代跑換下休息，鯊魚隊終場6：2贏球。