「王」牌助教點化 「恰恰」有強投架式

可能轉任獅隊球探的高建三（左），趁此次訓練營積極和王建民（右）請教。（中職提供）

中職投手營開張

「恰恰」彭政閔（左）參加中職投手訓練營，「助教」王建民（右）傳授變化球技巧。 （中職提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中職舉辦的專業投手訓練營昨展開，為期兩天的教練營率先登場，標榜將佛州棒球農場的訓練原汁原味帶進台灣，連同中職球星、教練，共70位學員報名，其中中信兄弟「恰恰」彭政閔、林威助都擅長打擊卻跨界學習投手領域知識，最引人注意。

彭政閔、林威助雖然都是野手，不過在「變化球教學」與「手臂減速訓練」中，被同組學員稱讚很有強投架式。恰恰日前接受本報訪問時曾提到參加投手訓練營的動機，他表示既然有機會就多學，也可以增加一些知識，昨天他接受王建民指導投球的畫面相當經典，兩人上次在2013年經典賽攜手為國效力，昨天卻在投手訓練營相遇。而已經從球員退役，明年將擔任兄弟教練的林威助也把握機會多了解投手訓練課程。

課程先從室內的「選手上半身動作分析」開始，創辦人蘇利文帶領學員探討11種常見的投球身體不協調情況，分析大聯盟選手各階段投球，不時以「助教」王建民當作典範。此外，訓練營中也有物理治療師、防護員專業的講師。

建仔解構變化球

鄭錡鴻貢獻曲球

本土助教王建民、鄭錡鴻的課程為「變化球教學」，鄭錡鴻將他的「極品」曲球傳授給學員，他表示：「投球是很多動作組成的，分解好處是每個動作都在正確位置，不斷重複練習，組合起來再練順。」

亞冠賽情蒐成員、可能轉任獅隊球探的高建三，趁此次訓練營積極和王建民請教。建仔告訴他，放球點的延伸要用髖關節去帶，運用下盤的動作去投球，延伸到髖關節。