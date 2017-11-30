港都會女子公開賽》首度回家比賽 蔡佩穎並列第1

蔡佩穎首次回到家鄉屏東參賽，第一回合就敲出5博蒂的67桿，並列第1。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／屏東報導〕旅日好手蔡佩穎昨天在2017 TLPGA港都會女子公開賽第1回合，以5個博蒂、無柏忌的67桿，和泰國選手普洛伊薔普並列領先。

出身屏東的蔡佩穎，轉入職業8年，第1次回到屏東參賽就打出亮眼成績。蔡佩穎表示，業餘時代在山湖觀球場打過很多場比賽，也常在這裡練球，隔了這麼多年，很多場地的細節還是跟記憶中相同，算是有些主場優勢。

第1回合她的鐵桿打得不錯，5個博蒂裡有4個是6呎以內推進，另外還在第8洞短切15碼進洞。蔡佩穎說：「這回合推桿花了30推，覺得還可以，果嶺上錯失一些機會，如果推桿數再少一點，成績會更好。」泰國選手普洛伊薔普昨天打出6個博蒂、1個柏忌的67桿，並列領先。她曾在今年台灣大哥大女子公開賽贏得冠軍，實力不錯。

泰國選手普洛伊薔普首回合以6個博蒂、1個柏忌的67桿，並列領先。（記者趙新天攝）

業餘選手張靖翎以68桿，並列第3。（記者趙新天攝）

業餘張靖翎並列第3

比賽由高雄市港都企業家協會贊助舉辦，同時也是TLPGA入會測驗。業餘好手張靖翎打出68桿，與職業選手陳宇茹並列第3。她繳出4個博蒂、無柏忌的佳作，後9洞還有一些博蒂機會沒把握住。

23歲的張靖翎，國中二年級移居泰國，在那裡念美國學校和練球，高二轉往美國佛羅里達州Gary Gilchrist高球學院繼續精進，然後進入德州的Lamar大學校隊，在NCAA一級賽事打過不錯的成績。她說：「當初是在小學畢業之後，參加了美語夏令營，那時不知為何運動項目選了高爾夫，打了就覺得有興趣，才一路走下去。」

她希望先取得女子台巡賽資格，再往日本LPGA努力，被問到為何不留在美國，她笑說：「在美國待了6年，還是吃不慣美式食物。」